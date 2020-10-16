Париж, , 20:24 — REGNUM Мужчине отрезали голову возле одного из учебных заведений во Франции, сообщает 16 октября телеканал BFMTV.

Публичное убийство на основе религиозных разногласий произошло в департаменте Валь-дУаз около 18:00 мск.

По утверждению местных СМИ, убитый был преподавателем, а голову ему отрезал отец одного из учеников. По некоторым данным, убитый проводил уроки «свободы слова» и применял на них карикатуры на пророка Мухаммеда.

Мужчина, отрезавший преподавателю голову, был застрелен прибывшими на место происшествия полицейскими.

К расследованию этого убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры Франции.

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