Кировград, Свердловская область, , 16:11 — REGNUM В Кировграде Свердловской области женщина забила молотком свою трёхлетнюю дочь. Трагедия произошла днём 16 октября, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По предварительным данным, гражданка 1985 года рождения в своей квартире нанесла девочке удары молотком по голове, от которых та скончалась, а затем пыталась причинить вред себе. Семья ранее не состояла на профилактических учётах.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Прокуратура поставила расследование на контроль. На место выезжал прокурор Кировграда Алексей Титов.

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