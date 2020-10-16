Додома, , 15:23 — REGNUM Неизвестные боевики совершили нападение на танзанийскую деревню, расположенную на границе с Мозамбиком. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на данные местных СМИ.

По словам репортеров, более 20 человек были убиты во время нападения на деревню Китайе, которая находится на реке Рувума, разделяющей Танзанию и Мозамбик.

Журналисты отмечают, что нападавшими были сожжены дома и транспортные средства. Среди зданий, подвергшихся нападению, был дом, принадлежащий местному кандидату на всеобщих выборах, которые состоятся в конце этого месяца.

По одной из версий нападение совершили боевики, связанные с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующие в Мозамбике. Однако другие предполагают, что нападение могло быть связано с выборами.