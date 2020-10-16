Ханой, , 08:36 — REGNUM За последние несколько дней в центральной части Вьетнама в результате наводнений и других стихийных бедствий, которые были вызваны сильными ливнями, погибли 40 человек и ещё восемь числятся как пропавшие без вести. Об этом 16 октября сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на вьетнамский Центральный руководящий комитет по предотвращению стихийных бедствий.

Также уточняется, что жертвы наводнений в основном были зарегистрированы в трех центральных провинциях страны и что 34 человека из данного числа были смыты наводнением.

Кроме того, указывается, что в результате стихийного бедствия затоплено более 135 700 домов, 585 из которых были разрушены или повреждены. Кроме того, затопление коснулось 870 гектаров рисовых полей и свыше 5300 гектаров других пахотных земель.

При этом отмечается, что сильные ливни идут во Вьетнаме с 5 октября и в некоторых районах суммарное количество выпавших осадков превысило 2000 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября стало известно, что по меньшей мере 16 кустарных горняков-золотодобытчиков погибли в результате затопления шахты на севере Мозамбика.