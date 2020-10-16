Кемерово, , 08:12 — REGNUM Два горняка пострадали в результате подземного толчка магнитудой 4,2, который произошёл неподалеку от города Таштагола в Кемеровской области. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района на своей странице в соцсети Instagram.

«Сегодня, 16 октября 2020 года, в 3 часа 13 минут (23:13 15 октября мск) сейсмостанцией г. Новосибирск зафиксировано сейсмособытие с магнитудой 4,2 в районе Бийской гривы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого на шахте Шерегешского рудника произошёл толчок на участке «Новый Шерегеш», и рабочие шахты, в соответствии с планом действий для такого рода ситуаций, были выведены на поверхность.

«Поступила информация о том, что травмированы два человека. Предварительно травмы определены как перелом ноги и перелом ключицы», — уточняется в сообщении и добавляется, что состояние пострадавших определяется как среднетяжелое, они оба госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно, что в Коми в результате обрушения галереи на законсервированной шахте «Аяч-Яга» погибли два человека.