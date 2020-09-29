Сыктывкар, , 13:55 — REGNUM В Коми в результате обрушения галереи на законсервированной шахте «Аяч-Яга» погибли два человека, об этом сообщили в компании «Воркутауголь».

Отмечается, что инцидент произошел при проведении демонтажных работ на промплощадке.

«В результате произошедшего два сотрудника подрядной организации — монтажник и электросварщик ООО «Катюша» (город Воркута) — получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сатке Челябинской области идёт проверка по факту смерти машиниста погрузочно-доставочной машины. Его тело было найдено днём 16 сентября в шахте промышленного предприятия.

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