Хартум, , 02:53 — REGNUM В Судане в ходе протестных акций в штате Кассала, произошедших 15 октября, погибли восемь человек. Об этом со ссылкой на власти страны сообщает агентство «Синьхуа».

"В четверг произошли столкновения между протестующими и военными в Кассале, в результате чего были убиты восемь человек, включая военного», — приводит агентство слова официального представителя правительства. Отмечается, что в штате на три дня объявлен режим чрезвычайного положения.

Напомним, что во вторник, 13 октября, премьер-министр Судана Абдалла Хамдок призвал губернатора Кассалы Салеха Аммара уйти в отставку. Как отмечают наблюдатели, назначение Аммара на губернаторский пост несколькими месяцами ранее вызвало недовольство конкурирующей этнической группы, из-за чего он не мог приступить к работе и был вынужден оставаться в Хартуме. В ходе протестов против назначения Аммара на пост губернатора погибли несколько человек. Однако после отставки Аммара акции протеста начали представители других этнических групп, изначально поддерживавших его назначение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере шесть человек погибли и 20 получили ранения в городе Суакин в ходе межплеменных столкновений.

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