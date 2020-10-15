Порт-Судан, Судан, , 15:20 — REGNUM По меньшей мере шесть человек погибли и 20 получили ранения в городе Суакин в ходе межплеменных столкновений. Об этом сообщает информационное агенство Reuters со ссылкой на сообщение местного Комитета врачей.

Столкновения вспыхнул после отставки губернатора соседнего штата. Как отмечают журналисты, премьер-министр Судана Абдалла Хамдок во вторник, 13 октября, призвал губернатора штата Кассала Салеха Аммара уйти в отставку. Первоначально его назначение несколькими месяцами ранее вызвало протесты со стороны представителей этноса хадандава.

Однако его отставка спровоцировала ожесточённые акции протеста представителей этнической группы бани-амер в штате Красное море, в который входят города Порт-Судан и Суакин. Этносы хадандава и бани-амер проживают в равной степени в штатах Кассала и Красное море.

В ответ на ожесточённые протесты власти Кассалы ввели комендантский час в Порт-Судане и Суакине, расположенных примерно в 60 километрах друг от друга, и перекрыли дороги, ведущие в эти два города, сообщило государственное информационное агентство Suna.

Ранее, в 2019 году, между племенами бени-амер и хадандава произошли вооружённые столкновения, и лидеры двух этнических групп подписали мирное соглашение о прекращении насилия.

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