Новосибирск, , 11:11 — REGNUM В Новосибирской области начата доследственная проверка информации о том, что в детском саду Новосибирска трое малолетних детей спустились по пожарной лестнице и гуляли без присмотра воспитателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что сообщение об этом появилось ранее на одном из интернет-порталов.

«По данному сообщению СМИ организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, изложенных в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СКР.

Речь идёт об одном из детских садов Ленинского района Новосибирска.