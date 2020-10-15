Петропавловск-Камчатский, , 03:46 — REGNUM В пробах морской, речной воды и биоматериалах, которые были отобраны представителями Гринписа на побережье Камчатки, после массовой гибели обитателей дна Тихого океана, не обнаружено гептила — ракетного топлива.

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Данные о первых результатах проб российское отделение Гринпис опубликовало на своём официальном сайте. Исследование проводилось лабораторией ИЦ «Химтест» РХТУ им. Менделеева.

В пробах обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и некоторые другие соединения. Химико-аналитический анализ показал в воде содержание диаллилсульфида, который может входить в том числе в состав биопестицидов, а также соединения группы терпенов, производные жирных кислот и гексаэтиленгликоля.

Как говорится в официальном сообщении Гринпис, исследования проб на присутствие компонентов ракетного топлива (гептила) пока не завершены.

РБК, ссылаясь на отчет химико-аналитического центра «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», пишет о том что в пробах воды, взятых на побережье Камчатки ракетного топлива не обнаружено.

Гринпис признал, что обнаруженные разными исследованиями компоненты в пробах воды не могли спровоцировать таких серьёзных последствий, которые произошли у берегов Камчатки.

«В поиске причины экологической катастрофы пока остаются обе версии — как техногенная, так и природная. Программа исследований и отбора проб продолжается, поскольку на сегодня ни одна из версий не объясняет произошедшего», — считают в Гринпис.

Также исследуется версия, которая пока называется наиболее вероятной, — цветение водорослей, вызванное климатическими изменениями.

Как сообщало ИА REGNUM, работающие на Камчатке учёные МГУ им. М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН пришли к выводу, что в причинах произошедшей массовой гибели обитателей дна Тихого океана полностью отсутствует техногенный характер. Основной версией случившегося является кислородное голодание вследствие замора, возникшего после массового развития микроводорослей.