Загреб, , 20:57 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил на сессии правительства 14 октября, что стрельба на главной площади Марка, в ходе которой 12 октября был тяжело ранен полицейский, может быть расценена как террористический акт. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Полиция устанавливает обстоятельства преступления. Важно раскрыть мотивы и причины этого правонарушения. Данное преступление, согласно информации, которой мы обладаем на данный момент, имеет признаки террористического акта», — заявил Пленкович на правительственной сессии.

Премьер-министр Хорватии подчеркнул, что посетил раненого полицейского, который, по его словам, чувствует себя хорошо. Он добавил, что закрытие на время расследования прохода к правительству и другим государственных учреждениям, находящимся на площади Марка, не ограничит свободу представителей СМИ освещать работу органов власти и их сотрудников.

Напомним, что на следующий день после стрельбы 12 октября в столице Хорватии в Загребе, в результате которой был серьезно ранен один полицейский, а преступник покончил жизнь самоубийством, заблокирована главная площадь города — площадь Марка, где находятся правительство, парламент и Конституционный суд Хорватии