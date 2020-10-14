Батайск, Ростовская область, , 10:50 — REGNUM В Ростовской области потушили крупный пожар, вспыхнувший утром 14 октября на улице Промышленной в Батайске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Ликвидация возгорания в промзоне объявлена в 9:52 мск, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что площадь пожара в цехе по переработке полимерных материалов составила 900 кв. метров. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. К борьбе с огнём был подключён пожарный поезд.

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