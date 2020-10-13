Нижний Новгород, , 10:36 — REGNUM Две женщины, пострадавшие при стрельбы в поселке Большеорловское, подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Состояние еще одного пострадавшего — стабильное, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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«Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию», — рассказала глава области и добавил, что родным и близким пострадавших и погибших оказана психологическая помощь.

Также губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

«Это трагическое происшествие, в результате которого погибли три человека, не может оставить равнодушным. Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких», — сказал Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 12 октября в поселке Большеорловское Борского района мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое скончались на месте происшествия, трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Изначально сообщалось, что обстрел произошел на остановке общественного транспорта. Накануне Никитин поручил правительству области оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Двое раненых ранее были эвакуированы в областную больницу имени Семашко бригадой медицины катастроф.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства троих человек в Борском районе, подробно изучив все версии произошедшего и выяснив мотив преступления.

Утром 13 октября подозреваемый был найден мертвым на окраине поселка.

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