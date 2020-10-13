Баку, , 05:43 — REGNUM Специалисты Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) обезвредили почти 400 бомб, сброшенных Вооружёнными силами Армении на районы и города вдали от боевых действий, сообщили 13 октября в пресс-службе ведомства.

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«Подрывная группа агентства обезвредила 374 бомбы», — говорится в сообщении.

В ANAMA добавили, что кроме бомб, в ходе работ были обезврежены одна ракета М24Ф, 100-мм артиллерийский снаряд ОФ-32, блок управления ракетой 9М528 и 24 остатка разорвавшихся снарядов.

Работы по разминированию проводились восьми районах республики, а также в городах Гянджа и Мингячевир.

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