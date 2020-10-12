Малакаль, , 15:40 — REGNUM Три человека умерли от загадочной геморрагической лихорадки в южносуданском графстве Раджа западного штата Бахр-эль-Газаль, что вызвало опасения по поводу предполагаемой вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на постановление министерства здравоохранения Южного Судана.

В министерстве расследуют смерть трех человек, у которых были подозрения на кровотечение и лихорадку. С прошлой недели в графстве было зарегистрировано около 127 подобных случаев, отметили в министерстве.

«3 октября женщина в городе Малакаль умерла вскоре после возвращения домой с рынка с симптомами кровотечения из носа и рта. На следующий день у двух членов семьи погибшей появились аналогичные симптомы, и они также скончались», — говорится в сообщении министерства.

«В час дня 5 октября из того же района была получена дополнительная информация, указывающая на то, что у трех соседей жертв наблюдались аналогичные симптомы. Один из них находится в критическом состоянии, а двое переносят симптомы в легкой форме», — говорится в заявлении.

В министерстве здравоохранения направили в регион группу из шести медицинских работников, среди которых эпидемиологи из Всемирной организации здравоохранения, сотрудников по эпиднадзору, клиницисты и сотрудники лабораторий, чтобы расследовать эти случаи.

Команда взяла образцы крови у двух тяжелобольных пациентов. В настоящее время образцы тестируют в лаборатории общественного здравоохранения.

Правительство Южного Судана призвало ВОЗ и других партнеров в сфере здравоохранения сосредоточиться на предоставлении базовых медицинских услуг в регионе, подчеркнув, что в этом районе нет ни дорожной сети, ни медицинских учреждений, отсутствует телекоммуникационное покрытие. Город Малакаль расположен недалеко от Центральноафриканской Республики.

Согласно докладу, опубликованному глобальным Альянсом работников здравоохранения, Южный Судан сталкивается с острой нехваткой всех категорий подготовленных медицинских работников, включая врачей и акушерок. Страна полагается на недостаточно подготовленных или низкоквалифицированных медицинских работников.