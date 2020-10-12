Чебоксары, , 11:26 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников государственной службы по конкурентной политике и тарифам, которых обвиняли в получении взяток. Они получили по пять лет лишения свобода, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Перед судом предстали начальник и консультант отдела регулирования тарифов на электрическую энергию госслужбы по тарифам. Правоохранители установили, что с января 2017 года по март 2019 года они получили более 4 млн рублей взяток, переданных двумя представителями коммерческих организаций.

«Взятки предназначалось за обоснование выгодных для юридических лиц тарифов на услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям для взаиморасчётов между сетевыми организациями», — говорится в сообщении.

Помимо бывших чиновников, по уголовному делу также проходили взяткодатели.

8 октября Ленинский районный суд Чебоксар в зависимости от роли и степени участия признал злоумышленников виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Бывшие чиновники получили пять лет колонии общего режима с конфискацией предметов взятки. Двум взяткодателям назначены 10,2 млн рублей и 12,1 млн рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

В Генеральной прокуратуре отмечают, что юридические лица, в интересах которых передавались взятки, по постановлениям надзорного ведомства Чувашии привлечены к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Им назначены штрафы на 1,5 млн рублей, в настоящее время они выплачены.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября вынесен новый приговор осуждённому бывшему заместителю председателя Кабинета министров — министру экономики Владимиру Аврелькину. Его признали виновным в получении взятки и мошенничестве, назначив с учётом предыдущего приговора восемь лет лишения свободы.

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