Шахты, Ростовская область, , 14:31 — REGNUM В Ростовской области организована прокурорская проверка по факту крупного пожара на шахтинском рынке «Изумруд». Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 12 октября.

Сотрудники прокуратуры проверят исполнение «органами местного самоуправления требований противопожарной безопасности, в ходе надзорной проверки будет дана оценка действий уполномоченных органов».

ИА REGNUM напоминает, что пожар на улице Индустриальной в Шахтах вспыхнул примерно в 11:00 мск. В 13:19 мск возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 900 кв. метров. Пострадавших нет.

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