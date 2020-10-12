Шахты, Ростовская область, , 12:04 — REGNUM Пожару, вспыхнувшему на территории рынка в Шахтах Ростовской области, присвоен третий ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 12 октября.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение ларьков на рынке на площади 500 кв. метров. Пожару присвоен третий номер сложности», — уточнили в ведомстве.

По оперативным данным, пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 45 человек и 15 единиц техники.

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