Чебоксары, , 15:30 — REGNUM В Чувашии сегодня, 9 октября, вынесен новый приговор осуждённому бывшему заместителю председателя Кабинета министров — министру экономики Владимиру Аврелькину. Его признали виновным в получении взятки и мошенничестве, назначив с учётом предыдущего приговора восемь лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики и следственном управлении СКР по Чувашии. В настоящее время бывший член регионального правительства отбывает наказание.

В ходе расследования новых уголовных дел правоохранители установили, что в 2017 году экс-чиновник получил 2 млн рублей взятки, переданных через посредников от фактического руководителя коммерческой организации. По данным следствия, средства предназначались за содействие в получении 16 млн рублей в виде республиканской субсидии.

Кроме того, в следственном управлении установили, что фигурант уголовного дела получил от руководителя этой же организации 1 млн рублей под предлогом последующей их передачи одному из высокопоставленных должностных лиц органов власти Чувашии, «заранее зная, что не исполнит обещанное».

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Ленинский районный суд Чебоксары признал экс-министра виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). С учётом предыдущего наказания ему назначено восемь лет колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа. Также он лишён на шесть лет права занимать руководящие должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.

В целях возмещения вреда по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество экс-чиновника на сумму 6,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года Владимир Аврелькин был осуждён за злоупотребление полномочиями, суд первой инстанции назначил ему 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Следствие обвинило его в необоснованном предоставлении 23,8 млн рублей субсидий двум коммерческим компаниям. В июне 2020 года Верховный суд Чувашии оставил приговор без изменений. По уголовному делу также признаны виновными и иные лица.

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