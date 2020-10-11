Денвер, США, , 04:05 — REGNUM Один человек погиб в результате стрельбы, которую устроил неизвестный в ходе акций протеста в американском штате Колорадо. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба управления полиции города Денвера в Twitter.

По предварительным данным, стрельба произошла возле Музея искусств в городе Денвере во время двух различных акций протеста, которые проходили одновременно. В полиции уточнили, что речь идёт об убийстве одного человека, второй пострадавший был доставлен в больницу, информация о его состоянии не сообщается.

В настоящее время идёт расследование обстоятельств произошедшего. Подозреваемый в стрельбе задержан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате стрельбы в одном из магазинов в американском штате Джорджия. Всего в результате обстрела группы людей неизвестным злоумышленником пострадали шесть человек, втом числе двое детей. Один пострадавший скончался.

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