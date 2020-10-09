Москва, , 16:06 — REGNUM В Москве задержали 25-летнюю женщину, пытавшуюся продать младенца через объявление в интернете. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

По данным следствия, женщина разместила объявление о поиске приёмных родителей для новорождённой девочки, а во время переписки потребовала с предполагаемых родителей 300 тыс. рублей.

Деньги были переданы в одной из кофеен Москвы 8 октября. После женщина передала ребёнка покупательнице и написала расписку. «Сделка» проходила в рамках оперативных мероприятий, преступница была задержана.

Возбуждено уголовное дело по пп. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Подозреваемая признала свою вину. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным источника ИА REGNUM, задержанная является жительницей Дагестана.