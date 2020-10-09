Южно-Сахалинск, , 09:51 — REGNUM В Южно-Сахалинске в пятницу, 9 октября, загорелся склад на оптовой базе. Дым от пожара затянул район города.

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Как пишет ИА Sakh.com, сообщение о возгорании склада поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 16:15 по местному времени. Уже через семь минут первый пожарный расчёт был на месте происшествия. Склад горел по всей площади.

Всего в тушении пожара было задействовано 30 человек и шесть единиц техники. К 17:03 открытое горение было ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийске Приморского края ликвидировали пожар на складе кожаного сырья, который начался утром 8 октября.