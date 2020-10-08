Уссурийск, Приморский край, , 10:56 — REGNUM В Уссурийске Приморского края ликвидировали пожар на складе кожаного сырья, который начался утром 8 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона.

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В тушении пожара были задействованы 48 человек личного состава и 16 единиц техники, от МЧС России 37 человек и 12 единиц техники.

«В 14:53 пожар был локализован. Огонь бушевал под крышей склада, поэтому значительно увеличилась площадь горения. Общая площадь пожара составила 7 тыс. кв. метров. Пострадавших нет. Продолжается тушение, ведётся проливка перекрытий», — пояснили в МЧС Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании склада в Уссурийске поступило 8 октября в 10:46 по местному времени. Прибывшие на место уже через восемь минут пожарные расчёты обнаружили, что по адресу ул. Коммунальная, 56 загорелась крыша отдельно стоящего складского строения.