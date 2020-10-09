Джакарта, , 07:11 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 122 километрах к югу от города Катабу. Его очаг залегал на глубине 11,25 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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