Альметьевск, Татария, , 14:02 — REGNUM В одном из частных детских садов города Альметьевска проводят доследственную проверку после сообщений в соцсетях о гуляющем на детской площадке без присмотра ребенке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

В распоряжение ведомства поступила видеозапись с еще одним эпизодом. На видео запечатлена драка двоих детей, при этом сотрудники дошкольного учреждения не принимают никаких мер. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников детского сада и очевидцев, изучают видеозаписи. В рамках проверки дадут юридическую оценку действиям сотрудников частного детсада и ответственных за безопасность. По результатам проверки примут соответствующее решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Набережных Челнах прокуратура проводит проверку по сообщению в соцсетях о том, что двое детей дошкольного возраста укололись шприцем, найденным во время прогулки 25 августа на территории детского сада «Ладушки».

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