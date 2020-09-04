Набережные Челны, Татария, , 08:54 — REGNUM В Набережных Челнах прокуратура проводит проверку по сообщению в соцсетях о том, что двое детей дошкольного возраста укололись шприцем, найденным во время прогулки на территории детского сада. Об этом информирует пресс-служба республиканского ведомства.

Удалось выяснить, что инцидент произошел 25 августа. Один из воспитанников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №120 «Ладушки» в городе Набережные Челны нашел шприц с иглой во время прогулки. Мальчик, играя опасной находкой, укололся и повредил область запястья правой руки. Рану ребенку обработали в дошкольном учреждении.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. Сотрудники детсада не обеспечили безопасные условия пребывания воспитанников в нем и не организовали уборку территории от посторонних предметов, что привело к травмированию мальчика. В адрес руководителя внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечение виновных к дисциплинарной ответственности.

ИА REGNUM напоминает, несчастный случай произошел в МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №22 «Колокольчик"города Набережные Челны: днем 10 августа на 5-летнего мальчика упал шкаф для детской одежды. Родители ребенка обратились за медицинской помощью в тот же день. В Камском детском медцентре мальчику поставили диагноз — компрессионный перелом двух грудных позвонков.

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