Триполи, , 11:22 — REGNUM Троих подозреваемых арестовали в Ливии по подозрению в жестоком убийстве мигранта из Нигерии. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Ливии.

В соответствии с заявлением, трое жителей Ливии, все в возрасте 30 лет, атаковали завод в Триполи, где работали африканские мигранты, схватили одного из рабочих, гражданина Нигерии, облили его бензином и подожгли. Мигрант сгорел заживо, сообщили репортеры.

Глава миссии Международной Организации по миграции Федерико Сода написал в своем аккаунте в Twitter, что он «в ужасе» от произошедшего, назвав убийство «еще одним бессмысленным преступлением против мигрантов в стране».

Мигранты из стран Африки к югу от Сахары зачастую останавливаются в Ливии, прежде чем попытаться пересечь Средиземное море и добраться до Европы.