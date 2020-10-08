Советский район, , 10:16 — REGNUM В Советском районе Ростовской области специалисты выявили очаг бруцеллёза крупного рогатого скота. Карантин установлен в посёлке Чирский, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ветеринарии.

Опасная инфекция выявлена у 12 голов в ходе плановой диагностики. Ещё пять голов крупного рогатого скота прореагировали сомнительно. Вероятно, заражение произошло после того, как в муниципалитет были завезены животные, не прошедшие обязательный карантин и вакцинацию.

На территории посёлка Чирский ограничен оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок.

Вместе с тем на хуторе Николаевский-2 в Пролетарском районе были сняты ограничения по бруцеллезу КРС. Вспышка была выявлена в апреле 2020 года.

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