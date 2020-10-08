Ломе, , 08:52 — REGNUM Туша 10-метрового кита была найдена на пляже в столице Того, Ломе, в среду, 7 октября. Об этом сообщает ВВС Africa.

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Точная причина гибели кита остается неизвестной, отмечают репортеры. Кит выбросился на берег в Ломе уже второй раз за неделю.

Многие жители города пришли на пляж, чтобы увидеть кита, несмотря на запрет на общественные собрания, введенный в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Силы безопасности Того были развернуты для предотвращения мародерства на месте гибели животного, поскольку многие жители города, по словам корреспондентов, пришли на пляж, чтобы отрезать себе мяса кита.