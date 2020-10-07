Воткинск, Удмуртия, , 13:04 — REGNUM Две жительницы Воткинска обратились в полицию, сообщив о хищении средств. Об этом сообщат пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Одна из пострадавших рассказала, что в социальных сетях переписывалась с незнакомцем, который предложил заработать на биржевых торгах. Предложение женщину заинтересовало, и она пригласила к участию свою подругу. На указанный обеим электронный кошелек женщины перевели по 700 тыс. рублей.

Через несколько дней аккаунты женщин были удалены из общего чата биржи, а «куратор» перестал выходить на связь. Таким образом, общий ущерб составил 1,4 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае аналогичным способом жительница Сарапула лишилась 1,8 млн рублей. В октябре 2019 года ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником зарубежной брокерской компании, он предложил стать брокером женщины. Для заработка пострадавшая должна была выполнять указания мошенника. На её имя был открыт счёт, который женщина должна была просто пополнять. Многие из сделанных ставок оказывались «выигрышными». Однако при попытке обналичить выигрыш всегда возникали проблемы, ни разу получить наличные пострадавшей не удалось.

Всего за время участия в «биржевых торгах» женщина потеряла собственные накопления, два банковских кредита, а также заимствованные у родственников средства.

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