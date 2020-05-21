Сарапул, Удмуртия, , 10:45 — REGNUM Жительница Сарапула обратилась в полицию, сообщив, что в течение нескольких месяцев неизвестные похитили у нее 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Со слов 37-летней женщины, в октябре 2019 года ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником зарубежной брокерской компании, он предложил стать брокером женщины. Для заработка пострадавшая должна была просто выполнять указания мошенника. На её имя был открыт счёт, который женщина должна была просто пополнять. Многие из сделанных ставок оказывались «выигрышными». Однако при попытке обналичить выигрыш всегда возникали проблемы, ни разу получить наличные пострадавшей не удалось.

Всего за время участия в «биржевых торгах» женщина потеряла собственные накопления, два банковских кредита, а также заимствованные у родственников средства на общую сумму 1,8 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с начала года органы внутренних дел республики зарегистрировали 776 сообщений граждан о случаях мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 926 сообщений о кражах, совершенных аналогичным способом. По сравнению с I кварталом 2019 года число таких преступлений выросло на 61.

Неоднократно полиция республики предупреждала, что основными способами краж являются случаи получения злоумышленниками конфиденциальных данных банковских счетов граждан, которые обычно они узнают от самих граждан по телефону. Также доверчивым гражданам предлагают получить компенсацию за ранее приобретенные БАДы (биологически активные добавки), лекарства, услуги. Кроме того, кражи совершаются при покупке или продаже товаров через интернет.

Регулярно полицейские призывают никому не сообщать данные своих банковских карт, не устанавливать неизвестные приложения на смартфоны.

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