Петропавловск-Камчатский, , 03:39 — REGNUM На Камчатке создан и начал работать научный штаб по изучению ситуации с загрязнением воды в Тихом океане. В штаб вошли сотрудники институтов вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, космофизических исследований и распространения радиоволн, а также прибывшие в регион сотрудник ДВФУ во главе с ректором Никитой Анисимовым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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На Камчатку приехали из Владивостока восемь сотрудников Дальневосточного федерального университета. Они вместе с коллегами пытаются выяснить причины гибели морских животных у берегов Тихого океана.

«Все научные разработки сейчас сосредоточены на территории института вулканологии и сейсмологии Российской академии наук, туда же стекаются все пробы, которые взяты, ведётся реестр заборов, на прямой связи со всеми лабораториями обсуждается тактика проведения исследований, потому что сотни или тысячи параметров должны быть проанализированы, чтобы понять причины заражения», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жалуются на ухудшение зрения и першение в горле после погружения в воду. Ряд экспертов говорит о превышении фенола в воде.