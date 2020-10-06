Петропавловск-Камчатский, , 08:10 — REGNUM В Камчатском крае учёные обнаружили в одном из притоков реки Налычева, которая впадает в Авачинский залив, подозрительные отложения и пену у берегов. Об этом 6 октября сообщил врио руководителя Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Варкентин.

«На дне такие отложения жёлто-коричнево-зелёного цвета. По берегам местами пена», — сказал он.

По его словам, речь идёт о правом притоке реки. При этом, добавил он, цвет воды отличается от нормального.

Как сообщало ИА REGNUM, на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жалуются на ухудшение зрения и першение в горле после погружения в воду. Ряд экспертов говорит о превышении фенола в воде.

Власти региона рассматривают три основные версии загрязнения побережья, включая техногенное воздействие.

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