Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге трое молодых людей ударили ножом в грудь и в живот продавца продуктов питания, который пытался предотвратить кражу товара из магазина.

Трое мужчин в возрасте 19−24 лет пришли в магазин «Пятерочка» на Хасанской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и попытались вынести продукты. Однако это заметил один из продавцов магазина и попытался оставить воришек. В итоге 41-летний мужчина получил несколько ножевых ранений.

«Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники полиции по горячим следам у дома 24 по проспекту Косыгина остановили автомобиль «Опель» и доставили в отдел троих злоумышленников», — сообщили 6 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.\

В отношении данных граждан составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.