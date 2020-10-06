Ростов-на-Дону, , 09:47 — REGNUM Появившаяся в социальных сетях видеозапись, на которой мужчина прикуривает от Вечного огня на Театральной площади Ростова-на-Дону, вызвала шквал негодования как среди интернет-пользователей, так и среди тех, кто причастен к Великой Победе. При этом в преступлении против памяти о Великой Отечественной войне участвуют как минимум двое — хулиган и тот, кто снимал его злодеяние.

«Инцидент мы обсудили с теми, для кого память о войне священна. Это и ветераны Великой Отечественной войны, и участники поисковых движений. Возмущены все. На мой взгляд, такие эмоции абсолютно справедливы. Мотивация поступка, который совершается на видео, за гранью понимания», — подчеркнул депутат Ростовской-на-Дону городской думы, региональный координатор проекта «Историческая память» Олег Соловьев («Единая Россия»).

ИА REGNUM напоминает, что полиция занялась поиском мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня на Театральной площади.

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