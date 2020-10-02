Горно-Алтайск, , 05:51 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрирован очередной летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 1 октября скончался 72-летний житель Новосибирской области.

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Как отмечается, ранее он прибыл в Чемальский район республики.

«Коронавирус был подтверждён 10 сентября, у мужчины была диагностирована коронавирусная пневмония, а также гипертоническая болезнь», — отметили в оперштабе.

Таким образом, за всё время эпидемии в регионе от COVID-19 скончались 19 пациентов. Ещё трое носителей коронавируса умерли по иным причинам.

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