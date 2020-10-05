Москва, , 16:46 — REGNUM Пассажир метро Москвы напал на женщину, ехавшую в вагоне поезда без маски. Видеозапись инцидента опубликовали в социальных сетях.

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По данным очевидцев, конфликт разгорелся на станции «Профсоюзная». Пока на платформе ждали поезд, мужчина толкнул женщину. В вагоне посыпались уже удары, остановить которые смогли другие пассажиры.

Причиной ссоры стало отсутствие маски у женщины и кашель. Напомним, в общественном транспорте Москвы действует перчаточно-масочный режим.