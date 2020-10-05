Москва, , 14:14 — REGNUM Кремль не проводит параллелей между экологическими происшествиями в Норильске и Камчатском крае, заявил 5 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не проводим (параллелей)», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что в настоящее время все региональные и федеральные министерства и ведомства сейчас занимаются анализом ситуации на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Камчатки стали публиковать в социальных сетях кадры с пляжей недалеко от Петропавловска-Камчатского. На них видно, что в некоторых местах лежат мертвые осьминоги, морские ежи, морские котики, рыба. Власти региона рассматривают три основные версии загрязнения побережья, включая техногенное воздействие.

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