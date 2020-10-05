Воронеж, , 11:31 — REGNUM В Воронежской области лесным инспекторам удалось предотвратить ещё один лесной пожар — в Краснолесном лесничестве. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления лесного хозяйства.

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Во время патрулирования 1 октября инспекторы обнаружили несколько костров на площади, где уже прошёл природный пожар. Развела костры группа маленьких детей из посёлка Краснолесного.

Как уже сообщало ИА REGNUM, спасатели призвали жителей Воронежской области «держать за руку дураков со спичками» — организовать дежурства, чтобы предотвратить новые пожары. Леса региона закрыты для посещения до 25 октября.

По состоянию на 4 октября на территории области действовали три лесных пожара, все они были локализованы.

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