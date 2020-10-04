Монреаль, Канада, , 03:01 — REGNUM Подозреваемый в убийстве двух женщин был задержан в канадском городе Монреале. Об этом 4 октября сообщает телеканал CBC.

О стрельбе в центральной части Монреаля сообщили в полицию очевидцы. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух убитых женщин и вооружённого огнестрельным оружием мужчину, который начал стрельбу по сотрудникам полиции.

В результате перестрелки мужчина получил ранение и был задержан. В настоящее время стрелявший находится в больнице, сотрудники полиции не пострадали. Начато расследование причин и обстоятельств трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в многоквартирном жилом доме в канадском Торонто. В результате инцидента погиб один человек, ещё двое получили ранения.

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