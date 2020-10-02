Найроби, , 15:29 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности в округе Ньятика начали расследование смерти пастора, который скончался после того, как на него упал тент во время ночного бдения, на котором присутствовали скорбящие в деревне Онгоче в Ньятике. Об этом сообщает местный телеканал Citizen TV.

Йоаким Ойу, старейшина деревни, рассказал, что покойный Питер Очиенг и другие участники службы укрывались под тентом от сильного ливня. Неожиданно тент сдуло сильным ветром, и металлическая конструкция упала на пастора. Он скончался от полученных травм еще до того, как попал в больницу Мигори.

Начальник полиции округа Ньятике сказала, что об инциденте не сообщалось властям, однако офицеры уже начали расследование по факту гибели священника.

Она пригрозила судебным иском всем тем, кто будет уличен в проведении запрещенных ночных бдений. Она заявила, что крайне разочарована действиями людей, которые тайно проводят и посещают ночные бдения, которые были запрещены правительством.