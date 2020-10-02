Ростов-на-Дону, , 08:21 — REGNUM В Ростовской области продолжается борьба с двумя лесными пожарами, площадь которых составляет 430 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 октября.

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Пожары бушуют на территории Каменского и Цимлянского районов. Угрозы населённым пунктам нет. Защитить от огня удалось десять посёлков и хуторов — почти 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживает более 4 тыс. человек.

В настоящее время борьбу со стихией ведёт 721 человек и 192 единицы техники. Привлечена авиация МЧС России.