Майминский район, Алтай, , 07:24 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай устанавливают личность мужчины, тело которого было найдено в лесу возле села Манжерок в Майминского районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«Приметы: на вид около 40−50 лет, европеоидной расы, худощавого телосложения, рост около 170 см., волосы темные», — отметили в ведомстве.

На нём были чёрная куртка, тёмно-синяя кофта, штаны темно-коричневого цвета. В числе особых примет оказывают отсутствующая фаланга на указательном пальце левой руки. В полиции просят отозваться людей, что-либо знающих о личности неизвестного.

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