Красноярск, , 09:34 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки расследуется в Красноярске. Тело школьницы нашли на территории заброшенного здания по ул. Томская в Ленинском районе, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в прокуратуре Красноярского края.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела. В том числе, в ведомстве проверят, почему несовершеннолетние имели свободный доступ на указанный объект.

Напомним, школьница пропала 26 сентября. Она ушла на прогулку из дома и не вернулась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай ищут двух подростков, самовольно ушедших из школы-интерната.

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