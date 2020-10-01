Ростов-на-Дону, , 20:32 — REGNUM В Ростовской области в течение дня 1 октября вспыхнуло 174 пожара, большинство из них в настоящее время ликвидированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожарная техника. Ростовская область 61.mchs.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Снова огонь: пожары в Ростовской и Воронежской областях — все новости»

Сложной остаётся ситуация в Цимлянском лесничестве. Площадь лесного пожара увеличилась до 327 га. Борются с огнём 279 человек и 56 единиц техники.

Огнеборцам удалось ликвидировать 162 пожара. Работа по тушению 12 возгораний продолжается.