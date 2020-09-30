Казань, , 12:00 — REGNUM В Казани с 30 сентября в магазинах и общественном транспорте продолжатся рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Пассажиров, не соблюдающих санитарные требования, будут высаживать. Перевозчикам усилить профилактическую работу поручил председатель комитета по транспорту мэрии Айдар Абдулхаков.

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По его словам, «ни один пассажир не должен находиться в автобусе, трамвае, троллейбусе или метро без маски. Необходимо обновить аудиозаписи по профилактике распространения вирусных заболеваний и коронавирусной инфекции в автоинформаторах».

На дверях общественного транспорта появятся памятки «Вход без маски запрещен». В ночное время перевозчикам напомнили о дезинфекции и проветривании салонов транспорта днем.

Кроме этого, на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований проверят столичные магазины. Несмотря на то, что республика находится на третьем этапе снятия ограничений и отменено обязательное ношение перчаток в общественных местах, где есть антисептики, по-прежнему необходимо использовать маски и респираторы.

Так, в Советском районе 29 сентября провели рейды по объектам торговли и выявили несколько нарушителей масочного режима как среди покупателей, так и сотрудников, с которыми провели разъяснительную работу.

ИА REGNUM ранее сообщало, 2 июля в Казани провели рейд в общественном транспорте по соблюдению пассажирами масочно-перчаточного режима. За два часа выявили 42 нарушителя. Ранее, 30 июня на семи городских остановках были проверены 312 единиц общественного транспорта. Не соблюдали масочно-перчаточный режим 116 человек, высади троих. Остальные 113 пассажиров надели маски и перчатки в присутствии проверяющих.

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