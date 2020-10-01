Пенза, , 15:35 — REGNUM Жительница Пензы обратилась с иском в суд с просьбой взыскать с ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова» компенсацию морального вреда, причиненного в результате смерти малолетнего ребенка. В заявлении пострадавшая указала сумму выплаты в 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда в Пензе.

Мать и ее сын 2012 года рождения обратились в травмпункт больницы, где после осмотра ребенку наложили гипсовую лангету на правую руку, а затем отпустили домой на амбулаторное лечение. На следующий день мальчик поступил в больницу повторно с жалобами на повышенную температуру и боль в руке.

Судом установлено, что смерть ребенка наступила от синдрома длительного сдавливания мягких тканей правой руки тяжелой степени, осложнившегося тяжелой интоксикацией.

При определении размера компенсации морального вреда суд учел, что в момент обращения в медучреждение ребенку было полных шесть лет и он не мог в полной мере сформулировать причины своих физических страданий, однако сотрудник больницы не проявил должного внимания к жалобам пациента, халатно отнесся к оказанию медицинской помощи в результате чего наступили тяжкие последствия в виде его гибели.

Согласно решению суда исковые требования удовлетворены частично. С ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова» в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в сумме 1,2 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в октябре 2018 года по вине врача-травматолога-ортопеда в Пензе, на тот момент исполнявшего обязанности заведующего травмпункта, скончался малолетний ребенок. Приговором суда врачу назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской врачебной деятельностью сроком на 2 года.

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