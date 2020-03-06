Пенза, , 15:36 — REGNUM В октябре 2018 года по вине врача-травматолога-ортопеда, на тот момент исполнявшего обязанности заведующего травмпункта, скончался малолетний ребенок. Как сообщает СУ СК РФ по Пензенской области, собранные доказательства халатности доктора, позволили суду вынести обвинительный приговор по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

По данным следствия, 6 октября 2018 года мальчик был доставлен с переломом руки в травмпункт Пензенской областной клинической больницы им. Н.Ф. Филатова. После наложения гипса ребенка отпустили домой, но уже на следующий день бригада скорой помощи привезла его с жалобами на наличие отеков, болей, гипертермии. Врач недооценил степень тяжести состояния пациента и не госпитализировал его. Ночью 8 октября реанимобиль доставил ребенка в больницу, где он через несколько часов скончался.

По данным медэкспертизы, смерть мальчика наступила от синдрома длительного сдавления мягких тканей правой руки, что привело к почечной, сердечной и полиорганной недостаточности, а также интоксикации.

Приговором суда врачу назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской врачебной деятельностью сроком на 2 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница Пензы, ребенок которой родился без признаков жизни, смогла отсудить у одного из роддомов города 350 тыс. рублей компенсации морального вреда.

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