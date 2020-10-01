Магас, , 12:19 — REGNUM В Ингушетии получил огнестрельные ранения житель селения Плиево. Средь бела дня по 33-летнему мужчине открыл стрельбу 38-летний житель станицы Троицкой. Раненого доставили в больницу, а стрелка задержали, сообщили 1 октября в пресс-службе МВД по региону.

Из подробностей инцидента в полицейском ведомстве сообщили, что события эти произошли 29 сентября в городе Карабулаке. Напротив магазина «Сделано в Ингушетии» злоумышленник выстрелил из травматического пистолета не менее двух раз в свою жертву. Причиной стрельбы стали ранее сложившиеся неприязненные отношения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. У стрелка изъят пистолет марки «ТТК», магазин с пятью боеприпасами и кухонный нож.

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