Улан-Удэ, , 05:54 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 7019, из них в Улан-Удэ зарегистрированы 4197.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5679 человек, умерло 72 человека. Проходят лечение в стационарах республики 590 больных. На амбулаторном лечении находятся 678 пациентов», — отметили в штабе.

За сутки также зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. В улан-удэнском стационаре скончался пациент 89 лет, который находился на стационарном лечении 13 суток, из них шесть суток провёл на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Читайте также: В больницах Бурятии занято уже две трети мест